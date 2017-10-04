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ЖКХ и благоустройство Общество

Более чем в 90% образовательных учреждений Самары включили отопление

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на утро 4 октября в Самаре тепло пришло в 7642 дома, что составляет порядка ¾ жилищного фонда.

В администрации города отмечают, что набранные темпы выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за четверо суток с начала отопительного сезона отапливаемых жилых помещений почти на 1,6 тыс. больше, чем в 2016-м.

Также в настоящее время тепло подается в 332 учреждения здравоохранения (99,4%), 598 образовательных учреждений (90,9%), 49 спортивных объектов (65,3%), 85 учреждений сферы культуры (61,2%), 18 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (78,3%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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