Более чем в 90% образовательных учреждений Самары включили отопление

По состоянию на утро 4 октября в Самаре тепло пришло в 7642 дома, что составляет порядка ¾ жилищного фонда.

В администрации города отмечают, что набранные темпы выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за четверо суток с начала отопительного сезона отапливаемых жилых помещений почти на 1,6 тыс. больше, чем в 2016-м.

Также в настоящее время тепло подается в 332 учреждения здравоохранения (99,4%), 598 образовательных учреждений (90,9%), 49 спортивных объектов (65,3%), 85 учреждений сферы культуры (61,2%), 18 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (78,3%).