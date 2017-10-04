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Самарец Олег Дашков дважды выиграл чемпионат России по шашкам

КРАСНОДАР. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Лоо (Сочи) состоялся чемпионат России по русским шашкам. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены из различных регионов страны. Две золотые медали чемпионата завоевал самарский шашист Олег Дашков.

Фото: http://sport.mstm.samregion.ru

В программе чемпионата "молниеносная игра" за награды боролся 51 спортсмен. Международный гроссмейстер Олег Дашков в девяти матчах одержал восемь побед, потерпев лишь одно поражение во встрече с действующим чемпионом мира Сергеем Белошеевым из Крыма. В итоге самарец набрал 16 очков из 18 возможных, заняв первое место. Белошеев с 14 баллами стал серебряным призером. "Бронза" у представителя Республики Саха (Якутия).

В классической программе, где выступало 46 шашистов, сразу три спортсмена набрали по 16 баллов. Благодаря системе коэффициентов (сумма очков, набранная соперниками, с которыми играл участник) Олег Дашков стал чемпионом России, сообщает министерство спорта Самарской области.

Олег Дашков, президент федерации шашек Самарской области, чемпион России - 2017:

- Состав участников чемпионата был очень сильный, приехали лучшие шашисты страны, в том числе около 20 гроссмейстеров. Борьба была непростой. Своим результатом доволен. Следующий старт - чемпионат мира, который пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. Для себя ставлю задачу попасть в тройку, но, конечно, буду бороться за победу.

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