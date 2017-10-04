Адвоката подозревают в даче ложных показаний в пользу убийц тольяттинского бизнесмена Михаила Садчикова

Зампрокурора области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу члена адвокатского кабинета №603 города Тольятти. Его подозревают в даче ложных показаний в суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, адвокат был свидетелем по уголовному делу Александра Самусенко и Николая Самыляева.

Напомним, их признали виновными в убийстве тольяттинского бизнесмена Михаила Садчикова. Решением суда Самусенко назначили 11 лет и два месяца колонии строгого режима, а Самыляеву - 11 лет строгого режима.

По мнению правоохранителей, 8 августа 2016 г. в областном суде свидетель дал ложные показания, чтобы убедить суд и присяжных в невиновности Самусенко и Самыляева. Якобы он видел мужчину, увезшего киллера (Самыляева) с места преступления, в тот момент в торговом центре. При этом сам водитель выступал в суде в качестве свидетеля, а не как соучастник преступления.

По данным тольяттинских СМИ, подвозивший киллера мужчина мог стать мог стать третьим обвиняемым в этом уголовном деле, но решил активно сотрудничать со следствием. В результате при предъявлении обвинения он прошел по делу уже как свидетель. Якобы мужчина даже не подозревал, что увез убийцу с места преступления.