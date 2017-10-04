На ремонт российских домов культуры удалось привлечь 2,5 млрд рублей

Партийный проект "Единой России" "Местный дом культуры" продемонстрировал свою востребованность в регионах.
По словам зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольги Казаковой, на реализацию проекта удалось привлечь около 2,5 млрд рублей. Из них 1,4 млрд руб. привлекли из федерального бюджета. Остальные средства поступили из местных бюджетов и внебюджетных источников.
"Это уже народное дело, которое нужно сохранить. Проект эффективный, простой и очень доступный для людей. У нас появились такие дома культуры, которые превратились в народные стройки: там и меценаты местные подключились, и федеральная составляющая есть, и деньги из регионального и муниципального бюджетов, и люди сами начали участвовать", — отметила Казакова.
По данным министерства культуры РФ, на сегодняшний день из 71 субъекта РФ, участвующего в проекте, около 40 регионов уже полностью справились с поставленными задачами, и только в семи субъектах ситуация вызывает опасения.
Напомним, в Самарской области в рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт дома культуры с. Воскресенка Волжского района и "Многофункционального культурного центра" в п. г. т. Безенчук Безенчукского района.
Также выделены дополнительные средства на проведение ремонтных работ в ДК "Русич" г. Тольятти, Дома культуры с. Приволжье. Ремонтные работы еще в 12 домах культуры пройдут за счет средств, выделенных из муниципальных бюджетов.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.