На ремонт российских домов культуры удалось привлечь 2,5 млрд рублей

Партийный проект "Единой России" "Местный дом культуры" продемонстрировал свою востребованность в регионах.

По словам зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольги Казаковой, на реализацию проекта удалось привлечь около 2,5 млрд рублей. Из них 1,4 млрд руб. привлекли из федерального бюджета. Остальные средства поступили из местных бюджетов и внебюджетных источников.

"Это уже народное дело, которое нужно сохранить. Проект эффективный, простой и очень доступный для людей. У нас появились такие дома культуры, которые превратились в народные стройки: там и меценаты местные подключились, и федеральная составляющая есть, и деньги из регионального и муниципального бюджетов, и люди сами начали участвовать", — отметила Казакова.

По данным министерства культуры РФ, на сегодняшний день из 71 субъекта РФ, участвующего в проекте, около 40 регионов уже полностью справились с поставленными задачами, и только в семи субъектах ситуация вызывает опасения.

Напомним, в Самарской области в рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт дома культуры с. Воскресенка Волжского района и "Многофункционального культурного центра" в п. г. т. Безенчук Безенчукского района.

Также выделены дополнительные средства на проведение ремонтных работ в ДК "Русич" г. Тольятти, Дома культуры с. Приволжье. Ремонтные работы еще в 12 домах культуры пройдут за счет средств, выделенных из муниципальных бюджетов.