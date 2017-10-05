ХК ЦСК ВВС в овертайме уступил ХК "Рязань" — 4:5

В среду, 4 октября, в очередном матче ВХЛ самарский ЦСК ВВС принимал на своем льду ХК "Рязань".

Счет в начале игры открыли "летчики": Никита Букия поразил ворота "Рязани". Гости сравнялись во втором периоде и вышли вперед — 2:1, но до конца отрезка голы Дениса Ковалева и вторая шайба Никиты Букия вывели самарцев вперед — 3:2.



В третьем периоде "Рязань" снова смогла отыграть две шайбы — 4:3, но в концовке "летчики" сняли вратаря и смогли реализовать преимущество — 4:4, гол на счету Рамиля Сулейманова.



В овертайме гости все же вырвали победу — 5:4, сообщает официальный сайт лиги.