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Общество

ЖД переезд в районе поселка Маяк закроют на ремонт

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская железная дорога информирует, что в период с 16 по 22 октября 2017 года будет закрыт переезд 1065 км 2 ПК (в районе п. Маяк) в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути (перегон Жигули – Томылово с 1061 км 7 ПК по 1068 км 8 ПК).

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства и планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути.

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

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Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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