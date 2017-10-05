ЖД переезд в районе поселка Маяк закроют на ремонт

Куйбышевская железная дорога информирует, что в период с 16 по 22 октября 2017 года будет закрыт переезд 1065 км 2 ПК (в районе п. Маяк) в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути (перегон Жигули – Томылово с 1061 км 7 ПК по 1068 км 8 ПК).

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства и планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути.