Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

В среду, 4 октября, на трассе "Самара — Волгоград" недалеко от Новокуйбышевска произошло ДТП с участием водителя автомобиля Toyota Corolla, который примерно в 19:40 ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 31-м км трассы он не заметил пешехода, шедшего по правому краю проезжей части в попутном направлении, и сбил его. В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина примерно 50 лет, погиб на месте происшествия.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, после чего выявили и опросили очевидцев случившегося. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.