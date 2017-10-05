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ДТП Происшествия

Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 октября, на трассе "Самара — Волгоград" недалеко от Новокуйбышевска произошло ДТП с участием водителя автомобиля Toyota Corolla, который примерно в 19:40 ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 31-м км трассы он не заметил пешехода, шедшего по правому краю проезжей части в попутном направлении, и сбил его. В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина примерно 50 лет, погиб на месте происшествия.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, после чего выявили и опросили очевидцев случившегося. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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