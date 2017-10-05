Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

В среду, 4 октября, на трассе "Самара — Волгоград" недалеко от Новокуйбышевска произошло ДТП с участием водителя автомобиля Toyota Corolla, который примерно в 19:40 ехал со стороны Чапаевска в направлении Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на 31-м км трассы он не заметил пешехода, шедшего по правому краю проезжей части в попутном направлении, и сбил его. В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина примерно 50 лет, погиб на месте происшествия.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, после чего выявили и опросили очевидцев случившегося. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше