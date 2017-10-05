На трассе в Тольятти мужчина правил дорожную разметку с помощью топора

В сети Интернет появилось видео, на котором житель Самарской области, сидя на корточках, отбивает краску с асфальта рядом с придорожным кафе, сообщает ura.news.

Судя по названию ролика действие разворачивается на оживленной трассе в Тольятти. В конце видео заметно, что мужчина в очках уже устал, а краски впереди много. Выезжать с парковки перед заведением запрещено, что видимо и подтолкнуло его взять в руки топор.