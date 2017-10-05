В Самаре из-за ДТП на рельсах встали трамваи на ул. Мичурина

В четверг, 5 октября, утром на трамвайных путях на ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Владимирской произошло столкновение легковой иномарки и ВАЗ-2114, об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.

По словам свидетеля, после столкновения автомобили остановились на рельсах, перекрыв движение трамваев в оба направления.

Пострадал кто-то в ДТП или нет, сейчас неизвестно. Как пояснил очевидец, машины серьезных повреждений не получили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.