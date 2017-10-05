В Самаре из-за ДТП на рельсах встали трамваи на ул. Мичурина

В четверг, 5 октября, утром на трамвайных путях на ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Владимирской произошло столкновение легковой иномарки и ВАЗ-2114, об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.
По словам свидетеля, после столкновения автомобили остановились на рельсах, перекрыв движение трамваев в оба направления.
Пострадал кто-то в ДТП или нет, сейчас неизвестно. Как пояснил очевидец, машины серьезных повреждений не получили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил