16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре из-за ДТП на рельсах встали трамваи на ул. Мичурина На трассе под Сызранью перевернулась фура Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход На пр. Ленина в Самаре осложнилось движение трамваев и автотранспорта из-за столкновения двух машин В Самаре скончался мотоциклист, врезавшийся в столб на Волжском шоссе

ДТП Происшествия

В Самаре из-за ДТП на рельсах встали трамваи на ул. Мичурина

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 138
Версия для печати

В четверг, 5 октября, утром на трамвайных путях на ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Владимирской произошло столкновение легковой иномарки и ВАЗ-2114, об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.

По словам свидетеля, после столкновения автомобили остановились на рельсах, перекрыв движение трамваев в оба направления.

Пострадал кто-то в ДТП или нет, сейчас неизвестно. Как пояснил очевидец, машины серьезных повреждений не получили. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Каньшин 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Вася Пупков 27 сентября 2017 18:38 В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые

Факир Кукуев 10 сентября 2017 14:36 В Самаре на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича Lada Priora врезалась в столб, водитель погиб

Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.

Мой Мотоблок 29 августа 2017 14:51 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.

Светлана Петрова 06 августа 2017 06:16 УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5