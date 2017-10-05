В Самаре на ул. Димитрова перевернулся автомобиль УАЗ

В четверг, 5 октября, в Самаре на ул. Димитрова опрокинулся набок автомобиль УАЗ, сообщает очевидец.
Якобы ДТП произошло из-за того, что внедорожник подрезала вазовская легковушка.
В ГИБДД подробностями пока не располагают.
В четверг, 5 октября, в Самаре на ул. Димитрова опрокинулся набок автомобиль УАЗ, сообщает очевидец.
Якобы ДТП произошло из-за того, что внедорожник подрезала вазовская легковушка.
В ГИБДД подробностями пока не располагают.
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Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил