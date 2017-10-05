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Общество

В Самарской области с 2015 г. более 180 тыс. человек официально оформили трудоустройство

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в последние годы ведется активная работа по легализации трудовых отношений.

Как сообщил врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Дорофеев, в последние три года в этом направлении его ведомство активно работает вместе с инспекцией труда, налоговой службой и пенсионным фондом. Кроме того, в каждом муниципалитете созданы комиссии по легализации трудовых отношений. В итоге с 2015 г. уже около 180 тыс. работников официально оформили свое трудоустройство.

Врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов для повышения эффективности работы посоветовал сотрудникам минтруда активнее использовать портал госуслуг.

"Там отображаются сведения, не относящиеся к медицинской тайне. Зато система обязательного медицинского страхования позволяет отследить каждого, кто обратился за медицинской помощью, - отметил Геннадий Гридасов. - Мы платим почти 1,2 млрд руб. из областного бюджета, в том числе и за тех людей, кто в трудоспособном возрасте никаких налогов не платит. Государство же обеспечивает им бесплатную медицину. Вы бы могли проверить их на предмет наличия работы, а мы бы в итоге смогли уменьшить платежи и направить эти средства в другие цели".

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