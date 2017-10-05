В Самарской области с 2015 г. более 180 тыс. человек официально оформили трудоустройство

В Самарской области в последние годы ведется активная работа по легализации трудовых отношений.
Как сообщил врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Дорофеев, в последние три года в этом направлении его ведомство активно работает вместе с инспекцией труда, налоговой службой и пенсионным фондом. Кроме того, в каждом муниципалитете созданы комиссии по легализации трудовых отношений. В итоге с 2015 г. уже около 180 тыс. работников официально оформили свое трудоустройство.
Врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов для повышения эффективности работы посоветовал сотрудникам минтруда активнее использовать портал госуслуг.
"Там отображаются сведения, не относящиеся к медицинской тайне. Зато система обязательного медицинского страхования позволяет отследить каждого, кто обратился за медицинской помощью, - отметил Геннадий Гридасов. - Мы платим почти 1,2 млрд руб. из областного бюджета, в том числе и за тех людей, кто в трудоспособном возрасте никаких налогов не платит. Государство же обеспечивает им бесплатную медицину. Вы бы могли проверить их на предмет наличия работы, а мы бы в итоге смогли уменьшить платежи и направить эти средства в другие цели".
Последние комментарии
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.