Дмитрий Азаров: "Я бы хотел, чтобы тепло и частичка души, которые вы отдаете своим ученикам, сторицей возвращались к вам"

В четверг, 5 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. Поздравил педагогов лично с их профессиональным праздником и вручил награды лучшим работникам сферы образования врио губернатора Дмитрий Азаров.

Главу региона учительская общественность встретила аплодисментами. "Для меня сегодня большая честь поздравить людей, собравшихся в этом зале с профессиональным праздником, — обратился к педагогам Дмитрий Азаров. — Людей самой главной, я бы сказал, святой профессии — профессии учителя!"

Он подчеркнул, что праздник, хоть и считается профессиональным, но его отмечают абсолютно все граждане нашей страны: "Во всяком случае каждый человек, который себя считает гражданином, отмечает День учителя. Потому что у каждого из нас есть свой учитель. И каждый человек помнит своего учителя, учителей на протяжении всей своей жизни!"

Глава региона отметил, что сегодня 45 тыс. воспитателей детских садов и яслей, преподавателей высшей школы и педагогов общеобразовательных школ Самарской области отмечают этот праздник и получают поздравления от людей, которые сами уже стали мастерами в своей профессии.

"Традиции самарского народного образования — это славные традиции, — заявил Дмитрий Азаров. — Это традиции, которые закладывались на протяжении десятилетий, столетий нашими ветеранами. И я рад, что сегодня ветераны народного образования здесь. Я вас поздравляю и от души благодарю".

Глава региона особо отметил, что рад видеть в зале своих учителей, к каждому из которых обратился по имени-отчеству. "И я горжусь тем, что учился в 132-ой школе", — подчеркнул он под аплодисменты зала.

Дмитрий Азаров также напомнил, что только за последние шесть лет пять педагогов региона вошли в пятерку всероссийского конкурса "Учитель года". "Это ли не подтверждение высочайшего уровня образования в регионе, — заметил он. — Я хочу поприветствовать находящихся в зале победителей конкурса воспитательных проектов, которые сегодня также получат награды и дополнительные вознаграждения от правительства Самарской области. Сердечно вас благодарю!"

Зал стоя приветствовал победителей. Под аплодисменты присутствующих педагогам и ветеранам отрасли в этот момент вручили букеты цветов.

"Я не знаю людей ни одной профессии, где так же радовались бы успехам своих коллег", — заметил глава региона.

"Вам доверяется самое дорогое, что есть в каждой семье — это ребенок, — продолжил глава региона. — Вам доверяется будущее нашей страны. И конечно, президент Российской Федерации уделяет огромное внимание образованию и делает очень многое, чтобы профессия учителя стала вновь уважаемой в обществе. Мы каждый год шаг за шагом настойчиво делаем все для того, чтобы это уважение стало определяющим в нашем обществе. Я уверен, мы вместе с вами добьемся еще больших высот. Тяжело побеждать в конкурсе каждый год. Но в пятерку-то мы входим точно. А за нами подтянется и высшая школа. И тоже будет входить в пятерку, но уже лучших вузов страны, например, наш университет".

Зал встретил это заявление аплодисментами.

"Поздравляю вас, желаю здоровья, благополучия! — продолжил Дмитрий Азаров. — Я не желаю вам терпения. Самые терпеливые люди сегодня в зале. Вы этому можете научить каждого из нас, кто сегодня работает. в том числе, и на руководящих постах. Я бы очень хотел, чтобы то тепло, та частичка души, которые вы отдаете своим ученикам, сторицей возвращалась к вам! С праздником".

Для участия в награждении лучших педагогов глава региона пригласил на сцену депутата Государственной думы Надежду Колесникову, представив ее как человека. благодаря которому в последние годы так много удалось сделать для образования в Самарской области. Зал тепло ее приветствовал.

"Дорогие коллеги, это очень неожиданно, поверьте для меня. — поделилась Надежда Колесникова. — Я испытываю колоссальную гордость и бесконечную ответственность принадлежать не просто к сообществу, а к целому миру, имя которому "Самарский учитель".

В этот день почетное звание Самарской области "Заслуженный учитель" было присвоено учительнице начальных классов из села Исаклы Галине Акулининой, педагогический стаж которой составляет 43 года, учителю русского языка и литературы школы № 1 города Нефтегорска Светлане Мурзабековой, победителю конкурса лучших учителей России, учителю физики школы № 5 из Новокуйбышевска Елене Бухтояровой, дважды победителю конкурса лучших учителей России.

"Это большой стимул, — принимая награду, сказала Елена Бухтоярова. — К дальнейшему воспитанию и образованию подрастающего поколения нашей Самарской области. Я искренне рада, что дети, получив достойное образование, остаются на самарской земле и работают во благо Самарской губернии. Огромное спасибо правительству Самарской области за то чуткое отношение, за поддержку самарского учителя. Уважаемый Дмитрий Игоревич, мы искренне благодарны вам за те теплые слова, которые сегодня услышали в вашем личном послании. Спасибо огромное!"

Также звание "Заслуженный учитель" получил учитель музыки школы № 35 Самара Лев Григорьев. "Мне бы хотелось сегодня сказать самые добрые слова в адрес педагогического сообщества Самарской области, сказал он, — Нашему, я думаю, не врио, а губернатору…" Зал встретил это заявление педагога бурными аплодисментами.

"Надежде Колесниковой, — продолжил заслуженный учитель. — Она приехала открывать нашу многострадальную школу, где четыре года шла реставрация, когда я уж думал, что на том свете буду сожалеть, что не увидел ее открытия после ремонта".

Также Лев Григорьев поблагодарил министерство образования региона, городской департамент образования и особенно министра культуры региона: "Моя самая главная цель — это привнести культуру в общеобразовательный учреждения. Культуру — молодежи!"

Кроме того, звание "Заслуженный работник образования Самарской области" было присвоено старшему методисту Дворца детского и юношеского творчества Михаилу Мусорину, а учитель английского языка самарской школы № 41 "Гармония" Николай Казаков был поощрен благодарностью губернатора.