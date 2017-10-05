16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реготделение "Единой России" пригласило Олега Фурсова дать разъяснения по проблемам с отоплением Коммунисты ввели мораторий на проведение акций протеста Александр Степанов: "Необходимо выработать совместные решения по компенсации льгот" Михаил Матвеев: "Мы готовы начать диалог с врио губернатора" Михаил Маряхин: "Вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос"

Партии Власть и политика

Реготделение "Единой России" пригласило Олега Фурсова дать разъяснения по проблемам с отоплением

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 49
Версия для печати

Региональное отделение "Единой России" пригласило в общественную приемную главу Самары Олега Фурсова. Как сообщается в обращении, размещенном на сайте реготделения, Олег Фурсов в пятницу, 6 октября, в 11:00 должен "дать ответы на поставленные вопросы и рассказать, как будет решаться проблема с подключением к теплоснабжению в областном центре".

Указывается, что в общественную приемную партии ежедневно поступают жалобы жителей города на отсутствие отопления в домах.

"В целом по области нет проблем. Однако г. о. Самара очень сильно отстает от других муниципальных образований. По словам наших граждан, службы, уполномоченные предоставлять оперативную информацию о сроках подключения теплоснабжения, данную информацию не предоставляют, со стороны управляющих компаний не проводится информирование о ситуации в СМИ, отсутствуют графики подключения. Это вызывает социальную напряженность в обществе", — считают в реготделении.

"Партия "Единая Россия" не может находиться в стороне от этих проблем, — указывается в обращении. — Мы не намерены терпеть бесхозяйственность и безответственность должностных лиц, отвечающих за теплоснабжение жилых домов и социальных объектов города. И будем вместе с вами, уважаемые жители Самары и области, всеми доступными методами и средствами воздействия защищать ваши интересы. В ближайшее время региональным отделением партии будут проведены выезды и рейды по проблемным территориям. Все острые вопросы, связанные с теплоснабжением, будут находиться под постоянным контролем членов партии".

"Виновные в сложившейся ситуации не смогут отсидеться в своих теплых кабинетах. С них будет спрошено жестко, по всей строгости. Результаты нашей совместной работы будут обязательно отражены в СМИ и станут достоянием общественности," — обещают партийцы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

михаил вдовин 27 декабря 2014 13:24 Александр Фетисов: "2015 год - год подготовки к большой федеральной кампании по выборам в Госдуму РФ"

Начали с роста цен.

Фото на сайте

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Конференция реготделения партии "Единая Россия"

Конференция реготделения партии "Единая Россия"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5