Реготделение "Единой России" пригласило Олега Фурсова дать разъяснения по проблемам с отоплением

Региональное отделение "Единой России" пригласило в общественную приемную главу Самары Олега Фурсова. Как сообщается в обращении, размещенном на сайте реготделения, Олег Фурсов в пятницу, 6 октября, в 11:00 должен "дать ответы на поставленные вопросы и рассказать, как будет решаться проблема с подключением к теплоснабжению в областном центре".

Указывается, что в общественную приемную партии ежедневно поступают жалобы жителей города на отсутствие отопления в домах.

"В целом по области нет проблем. Однако г. о. Самара очень сильно отстает от других муниципальных образований. По словам наших граждан, службы, уполномоченные предоставлять оперативную информацию о сроках подключения теплоснабжения, данную информацию не предоставляют, со стороны управляющих компаний не проводится информирование о ситуации в СМИ, отсутствуют графики подключения. Это вызывает социальную напряженность в обществе", — считают в реготделении.

"Партия "Единая Россия" не может находиться в стороне от этих проблем, — указывается в обращении. — Мы не намерены терпеть бесхозяйственность и безответственность должностных лиц, отвечающих за теплоснабжение жилых домов и социальных объектов города. И будем вместе с вами, уважаемые жители Самары и области, всеми доступными методами и средствами воздействия защищать ваши интересы. В ближайшее время региональным отделением партии будут проведены выезды и рейды по проблемным территориям. Все острые вопросы, связанные с теплоснабжением, будут находиться под постоянным контролем членов партии".

"Виновные в сложившейся ситуации не смогут отсидеться в своих теплых кабинетах. С них будет спрошено жестко, по всей строгости. Результаты нашей совместной работы будут обязательно отражены в СМИ и станут достоянием общественности," — обещают партийцы.