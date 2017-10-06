В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

В пятницу, 6 октября, в 4:03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Молодежной в Промышленном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели оконные рамы на площади два кв. м. 19 пожарных с применением четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 4:18.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.