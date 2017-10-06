При тушении пожара в Сергиевском районе обнаружено тело мужчины

В четверг, 5 октября, в 22:46 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании нежилого дома на ул. Сквозной в п. Сургут Сергиевского района, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовали девять человек, которые, используя три единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 23:13.
В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что при тушении пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого сейчас устанавливается.
Причины гибели человека выясняются. Так же определяется причина пожара и ущерб от него.
Последние комментарии
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог