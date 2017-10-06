При тушении пожара в Сергиевском районе обнаружено тело мужчины

В четверг, 5 октября, в 22:46 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании нежилого дома на ул. Сквозной в п. Сургут Сергиевского района, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовали девять человек, которые, используя три единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 23:13.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что при тушении пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

Причины гибели человека выясняются. Так же определяется причина пожара и ущерб от него.