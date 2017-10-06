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Пожары Происшествия

При тушении пожара в Сергиевском районе обнаружено тело мужчины

СЕРГИЕВСК. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, в 22:46 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании нежилого дома на ул. Сквозной в п. Сургут Сергиевского района, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. В его тушении участвовали девять человек, которые, используя три единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 23:13.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что при тушении пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого сейчас устанавливается.

Причины гибели человека выясняются. Так же определяется причина пожара и ущерб от него.

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Последние комментарии

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:59 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:57 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.

Павел Ильин 22 июня 2017 16:19 В Самаре 40 человек тушили пенопластовый утеплитель в цехе на Заводском шоссе

Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.

Павел Ильин 28 мая 2017 06:11 В Тольятти пожарный поезд и 133 человека тушили цех по покраске пластика

Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог

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