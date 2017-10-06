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Происшествия

Из Самары выдворены родственники сирийских боевиков

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские силовики выявили еще одну ячейку иностранцев, разделявших идеологию Исламского государства (деятельность запрещена на территории РФ - прим. ВН).

На нее удалось выйти при расследовании уголовного дела, возбужденного УФСБ России по Самарской области по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием сети Интернет) в отношении лидера религиозно-экстремистской ячейки.

По сообщению силовиков, выходцы из Центральной Азии вдесятером жили на съемной квартире в одном из домов по ул. Ново-Садовой вблизи ДК "Современник". Они работали разнорабочими на стройках региона.

"В группе имелся духовный лидер, проповедовавший радикальные формы ислама, ранее поддерживавший контакты с "коллегой" из неофициального молельного дома, функционировавшим в пос. Красный пахарь, а также с лицами, отбывающими уголовные наказания на территории иностранных государств за преступления террористической направленности, — сообщают силовики. — Он проживал отдельно от остальных, рядом с исторической мечетью Самары на ул. А.Толстого".

Задержать иностранцев удалось 21 июля этого года. При этом была изъята религиозная литература, средства связи, SIM-карты на вымышленных людей.

Задержанные сообщили правоохранителям, что их близкие родственники участвуют в военных действиях на территории Сирии на стороне террористов.

Члены ячейки привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и выдворены с территории РФ с закрытием въезда в страну на три года.

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