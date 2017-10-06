Из Самары выдворены родственники сирийских боевиков

Самарские силовики выявили еще одну ячейку иностранцев, разделявших идеологию Исламского государства (деятельность запрещена на территории РФ - прим. ВН).
На нее удалось выйти при расследовании уголовного дела, возбужденного УФСБ России по Самарской области по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием сети Интернет) в отношении лидера религиозно-экстремистской ячейки.
По сообщению силовиков, выходцы из Центральной Азии вдесятером жили на съемной квартире в одном из домов по ул. Ново-Садовой вблизи ДК "Современник". Они работали разнорабочими на стройках региона.
"В группе имелся духовный лидер, проповедовавший радикальные формы ислама, ранее поддерживавший контакты с "коллегой" из неофициального молельного дома, функционировавшим в пос. Красный пахарь, а также с лицами, отбывающими уголовные наказания на территории иностранных государств за преступления террористической направленности, — сообщают силовики. — Он проживал отдельно от остальных, рядом с исторической мечетью Самары на ул. А.Толстого".
Задержать иностранцев удалось 21 июля этого года. При этом была изъята религиозная литература, средства связи, SIM-карты на вымышленных людей.
Задержанные сообщили правоохранителям, что их близкие родственники участвуют в военных действиях на территории Сирии на стороне террористов.
Члены ячейки привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и выдворены с территории РФ с закрытием въезда в страну на три года.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?