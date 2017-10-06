В Самарской области снизилась младенческая смертность

За восемь месяцев текущего года Самарской области удалось существенно снизить младенческую смертность по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Самарской области. С 5,2 показатель снизился до 4,1 на тыс. родившихся. В целом по РФ уровень младенческой смертности выше и составляет 5,3 на тыс. родившихся, а в Поволжском федеральном округе — 4,9 на тыс. родившихся.

Улучшить показатели младенческой смертности позволило активное внедрение новых технологий прежде всего в перинатальных центрах в Самаре и Тольятти, сообщает ведомство. Там созданы все условия, в том числе для лечения различных патологий у рожениц и недоношенных детей. Сформирован коллектив, который готов круглосуточно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь женщинам и детям Самарской губернии.

"Благодаря совместным усилиям правительства губернии, медицинских работников первичного звена, родильных домов, высокотехнологичных медицинских центров мы постоянно снижаем показатели младенческой смертности в регионе, — рассказал Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. — Так, за восемь месяцев этого года удалось сохранить дополнительно 35 жизней. И это не случайный результат — область из года в год демонстрирует положительную динамику работы всей службы родовспоможения и детства".