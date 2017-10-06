В Самарской области снизилась младенческая смертность

За восемь месяцев текущего года Самарской области удалось существенно снизить младенческую смертность по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Самарской области. С 5,2 показатель снизился до 4,1 на тыс. родившихся. В целом по РФ уровень младенческой смертности выше и составляет 5,3 на тыс. родившихся, а в Поволжском федеральном округе — 4,9 на тыс. родившихся.
Улучшить показатели младенческой смертности позволило активное внедрение новых технологий прежде всего в перинатальных центрах в Самаре и Тольятти, сообщает ведомство. Там созданы все условия, в том числе для лечения различных патологий у рожениц и недоношенных детей. Сформирован коллектив, который готов круглосуточно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь женщинам и детям Самарской губернии.
"Благодаря совместным усилиям правительства губернии, медицинских работников первичного звена, родильных домов, высокотехнологичных медицинских центров мы постоянно снижаем показатели младенческой смертности в регионе, — рассказал Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. — Так, за восемь месяцев этого года удалось сохранить дополнительно 35 жизней. И это не случайный результат — область из года в год демонстрирует положительную динамику работы всей службы родовспоможения и детства".
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!