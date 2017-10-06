До конца года в парке Металлургов отремонтируют свет, очистят дно пруда и оснастят фонтан подсветкой

МАУ "Парки Самары" ищет подрядчика, который выполнит работы в рамках второго этапа реконструкции парка им. 50-летия Октября (парк Металлургов).

Информация о этом опубликована на портале госзакупок.

В рамках контракта предусмотрены работы по корчевке 311 пней, разборка железобетонных конструкций, разборка электроснабжения фонтана и его подсветка, ремонт технологического оборудования водоснабжения в насосной, ремонт системы обслуживания фонтана, оборудование системы автополива, очистка дна пруда, ремонт наружного освещения, наружное электроснабжение парка, ремонт внутрипаркового водопровода, замена покрытия и ограждения "Вечного огня".

Работы должны быть закончены до 18 декабря.

Начальная максимальная стоимость контракта 56,7 млн рублей.