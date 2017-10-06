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До конца года в парке Металлургов отремонтируют свет, очистят дно пруда и оснастят фонтан подсветкой Большинство жилых домов Самары подключено к отоплению В сквере имени Эльдара Рязанова укладывают плитку ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева На ремонт российских домов культуры удалось привлечь 2,5 млрд рублей

ЖКХ и благоустройство Общество

До конца года в парке Металлургов отремонтируют свет, очистят дно пруда и оснастят фонтан подсветкой

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МАУ "Парки Самары" ищет подрядчика, который выполнит работы в рамках второго этапа реконструкции парка им. 50-летия Октября (парк Металлургов).

Информация о этом опубликована на портале госзакупок.

В рамках контракта предусмотрены работы по корчевке 311 пней, разборка железобетонных конструкций, разборка электроснабжения фонтана и его подсветка, ремонт технологического оборудования водоснабжения в насосной, ремонт системы обслуживания фонтана, оборудование системы автополива, очистка дна пруда, ремонт наружного освещения, наружное электроснабжение парка, ремонт внутрипаркового водопровода, замена покрытия и ограждения "Вечного огня".

Работы должны быть закончены до 18 декабря.

Начальная максимальная стоимость контракта 56,7 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

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Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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