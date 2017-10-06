Renault упал с моста в Нефтегорском районе

В Нефтегорском районе 5 октября, в 12:40, 43-летний водитель Renault на 89 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5, превысил скорость, врезался в ограждение моста, после чего автомобиль упал вниз и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии автомобилиста госпитализировали с травмами. По данным ГИБДД, водитель был трезв.