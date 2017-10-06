Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть пешехода в Исаклинском районе и скрывшегося

В Исаклинском районе 4 октября в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:30 на 11 км дороги Похвистнево — М-5 — Мордово-Аделяково неизвестный водитель, ехавший со стороны с. Мордово-Ишуткино, сбил 44-летнего местного жителя, пересекавшего проезжую часть.

Автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему помощь. От полученных травм пешеход скончался.

Теперь правоохранители разыскивают участвовавшего в ДТП водителя.

Всех, кому что-либо известно о произошедшей аварии, а также личности или возможном местонахождении скрывшегося автомобилиста, полиция просит обратиться в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району по телефону: (84654) 2-10-02 или по адресу: Самарская область, с. Исаклы, ул. Куйбышевская 89. Конфиденциальность гарантируется.