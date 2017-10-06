Сотрудницу Сбербанка осудили за использование банковской тайны для хищения денег клиентов

В Похвистневском районном суде завершили рассмотрение нестандартного уголовного дела в отношении сотрудницы местного офиса Сбербанка.

Бывшего менеджера по продажам сектора обслуживания физических лиц, обвиняемой в хищении средств клиентов, правоохранители вменили еще и незаконное использование банковской тайны.

Судом было установлено, что 28-летняя женщина при оформлении кредитов предлагала клиентами банка заключить договоры страхования жизни и здоровья. Получив согласие заемщиков, она переводила полученные от них средства на счета своих родственников и знакомых. Те, будучи неосведомленными о ее преступных действиях, обналичивали деньги и передавали ей.

Преступление выявили, когда один из потерпевших обратился с претензией в банк по поводу незаконного списания средств с его счета. Была проведена внутренняя проверка, при которой обнаружились и два других эпизода. Всего менеджер похитила у клиентов почти 35 тыс. рублей.

Изначально женщине инкриминировали три эпизода по ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана) и три эпизода по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну, без согласия их владельца, ставших известными ей по работе, из корыстной заинтересованности).

Однако поскольку обвиняемая признала вину, возместила ущерб и примирилась с пострадавшими, уголовное преследование по факту хищений было прекращено, а суд прошел в особом порядке.

4 октября суд признал экс-сотрудницу банка виновной в трех эпизодах незаконного использования банковской тайны и ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, сообщили в Похвистневской межрайонной прокуратуре. Приговор в законную силу еще не вступил.

Как прокомментировали в Сбербанке, инцидент был выявлен стандартными методами и процедурами внутреннего контроля управления операционными рисками, в связи с чем банк инициировал взаимодействие с правоохранительными органами.

"Банк сожалеет о случившемся, ущерб клиентам возмещен в полном объеме. Сбербанк продолжает работу по поддержанию надежности системы управления", — указывается в комментарии.

На вопрос привлекались ли к дисциплинарной или иной ответственности сотрудники отделения, в чьи обязанности входил контроль за действиями менеджера, в банке не ответили.