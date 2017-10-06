Сотрудницу Сбербанка осудили за использование банковской тайны для хищения денег клиентов

В Похвистневском районном суде завершили рассмотрение нестандартного уголовного дела в отношении сотрудницы местного офиса Сбербанка.
Бывшего менеджера по продажам сектора обслуживания физических лиц, обвиняемой в хищении средств клиентов, правоохранители вменили еще и незаконное использование банковской тайны.
Судом было установлено, что 28-летняя женщина при оформлении кредитов предлагала клиентами банка заключить договоры страхования жизни и здоровья. Получив согласие заемщиков, она переводила полученные от них средства на счета своих родственников и знакомых. Те, будучи неосведомленными о ее преступных действиях, обналичивали деньги и передавали ей.
Преступление выявили, когда один из потерпевших обратился с претензией в банк по поводу незаконного списания средств с его счета. Была проведена внутренняя проверка, при которой обнаружились и два других эпизода. Всего менеджер похитила у клиентов почти 35 тыс. рублей.
Изначально женщине инкриминировали три эпизода по ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана) и три эпизода по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну, без согласия их владельца, ставших известными ей по работе, из корыстной заинтересованности).
Однако поскольку обвиняемая признала вину, возместила ущерб и примирилась с пострадавшими, уголовное преследование по факту хищений было прекращено, а суд прошел в особом порядке.
4 октября суд признал экс-сотрудницу банка виновной в трех эпизодах незаконного использования банковской тайны и ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, сообщили в Похвистневской межрайонной прокуратуре. Приговор в законную силу еще не вступил.
Как прокомментировали в Сбербанке, инцидент был выявлен стандартными методами и процедурами внутреннего контроля управления операционными рисками, в связи с чем банк инициировал взаимодействие с правоохранительными органами.
"Банк сожалеет о случившемся, ущерб клиентам возмещен в полном объеме. Сбербанк продолжает работу по поддержанию надежности системы управления", — указывается в комментарии.
На вопрос привлекались ли к дисциплинарной или иной ответственности сотрудники отделения, в чьи обязанности входил контроль за действиями менеджера, в банке не ответили.
Последние комментарии
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.