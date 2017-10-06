Дмитрий Азаров и Александр Кирилин дали сигнал к отправке "Союза-2-1б" на космодром Восточный

В пятницу, 6 октября, с РКЦ "Прогресс" на космодром Восточный была отправлена ракета-носитель "Союз-2-1б". Команду "Вперед!" — сигнал к началу движения железнодорожного состава — дали генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин и врио губернатора Дмитрий Азаров.

Самарская ракета-носитель, которая через две недели прибудет на космодром, должна вывести на орбиту гидрометеорологический спутник серии "Метеор-М". Запуск аппарата запланирован на конец ноября.

Как отметил на торжественном мероприятии Александр Кирилин, очередная ракета-носитель для Восточного была изготовлена в рекордные сроки — от заключения контракта до итоговых испытаний прошло 13,5 месяцев при технологическом цикле от 18 до 24 месяцев. Кроме того, состав с блоками "Союза-2-1б" отправился в восточном направлении на 10 суток раньше графика.

"Почему мы с вами это сделали? Мы понимали, что космодром Восточный должен работать в напряженном ритме, и все запланированные пуски в этом году должны быть обеспечены. Вашими усилиями эта работа выполнена, за что я вас благодарю", — обратился к сотрудникам РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин.

Он также добавил, что досрочная отправка "Союза-2-1б" создаст благоприятные условия работы для самарской технической команды, которая будет обеспечивать старт ракеты-носителя с Восточного.

Гендиректор "Прогресса" подчеркнул, что до конца года необходимо отработать пусковые кампании с трех космодромов — с Байконура, Плесецка и Восточного.

Что касается Восточного, то в ночь с 1 на 2 сентября на космодром была отправлена ракета-носитель "Союз-2-1а", напомнил Александр Кирилин. В среду, 4 октября, начались работы по "сухому вывозу" ракеты-носителя, которые завершатся 8 октября. Запуск "Союза-2-1а", который выведет на орбиту аппараты "Канопус-В" № 3 и 4, запланирован на декабрь.

Александр Кирилин подчеркнул: отправляя "Союз-2-1б" на космодром, "Прогресс" все свои обязательства перед Восточным в текущем году выполнил. "Останутся самые ответственные операции по подготовке и обеспечению пусков", — сказал он.

Гендиректор "Прогресса" обозначил перед коллективом и задачи на 2018 год. Будет нелегко, не стал скрывать Александр Кирилин.

"Если в нынешнем году у нас 17-18 пусковых кампаний, то на следующий нам предстоит очень напряженная работа — запланировано от 25 до 30 пусковых кампаний с учетом внебюджетной составляющей. Загрузка серьезная. Желаю, чтобы мы вместе с вами справились с этой задачей", — заключил руководитель РКЦ "Прогресс".

Врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил "прогрессовцев" сразу с тремя "космическими" датами — c отправкой "Союза-2-1б", а также с 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли и 75-летием Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, который является кузницей кадров для авиакосмической отрасли.

Он отметил, что каждый самарец ощущает свою сопричастность к славной истории освоения космоса, в которой значимое место занимают успехи "Прогресса".

"Самарская область по праву гордится своей славной историей, своим вкладом в освоение космоса. Я рад тому, что благодаря гению конструкторской мысли, таланту и профессионализму тех, кто здесь работает, контролю , высочайшей ответственности мы и сегодня можем гордиться нашим предприятием, нашим вкладом в обороноспособность страны, гордиться тем, что такое предприятие расположено именно в Самарской области", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров заверил, что по темпам развития, по управленческому и инновационному потенциалу, по ответственному отношению к производственному процессу "Прогресс" — передовое предприятие, с которого можно и нужно брать пример.

"Я думаю, если бы с такой же ответственностью работали все чиновники, у нас бы не только ракеты летали, у нас все бы "летало". Как с точки зрения чистоты и порядка, так и с точки зрения принятия управленческих решений и с точки зрения подготовки к чемпионату мира по футболу, — сказал Дмитрий Азаров. — Благодаря высочайшей ответственности вам удается достигать высоких результатов с опережением графика. Вы качественно, честно делаете свое дело и отвечаете за него без громких рапортов и бравурных реляций".

Врио губернатора выразил слова благодарности "прогрессовцам" за труд, за особый подход, за вклад, который они вносят в развитие страны, региона и российского космоса.

Перед тем как дать сигнал к отправке состава с ракета-носителем "Союз-2-1б", гендиректор РКЦ "Прогресс" ознакомил Дмитрия Азарова, спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова, врио министра промышленности и технологий региона Сергея Безрукова с разработками РКЦ "Прогресс" и поделился планами.

В частности, он рассказал о работе над принципиально новой ракетой-носителем среднего класса "Союз-5". Предполагается, что она будет предназначена для запуска пилотируемого корабля "Федерация", а в перспективе сможет заменить "Союз-2". Также гости посетили цеха предприятия — сборочный, цех готовой продукции и центр приема и обработки информации.