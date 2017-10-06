Дмитрий Азаров и Александр Кирилин дали сигнал к отправке "Союза-2-1б" на космодром Восточный

В пятницу, 6 октября, с РКЦ "Прогресс" на космодром Восточный была отправлена ракета-носитель "Союз-2-1б". Команду "Вперед!" — сигнал к началу движения железнодорожного состава — дали генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин и врио губернатора Дмитрий Азаров.
Самарская ракета-носитель, которая через две недели прибудет на космодром, должна вывести на орбиту гидрометеорологический спутник серии "Метеор-М". Запуск аппарата запланирован на конец ноября.
Как отметил на торжественном мероприятии Александр Кирилин, очередная ракета-носитель для Восточного была изготовлена в рекордные сроки — от заключения контракта до итоговых испытаний прошло 13,5 месяцев при технологическом цикле от 18 до 24 месяцев. Кроме того, состав с блоками "Союза-2-1б" отправился в восточном направлении на 10 суток раньше графика.
"Почему мы с вами это сделали? Мы понимали, что космодром Восточный должен работать в напряженном ритме, и все запланированные пуски в этом году должны быть обеспечены. Вашими усилиями эта работа выполнена, за что я вас благодарю", — обратился к сотрудникам РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин.
Он также добавил, что досрочная отправка "Союза-2-1б" создаст благоприятные условия работы для самарской технической команды, которая будет обеспечивать старт ракеты-носителя с Восточного.
Гендиректор "Прогресса" подчеркнул, что до конца года необходимо отработать пусковые кампании с трех космодромов — с Байконура, Плесецка и Восточного.
Что касается Восточного, то в ночь с 1 на 2 сентября на космодром была отправлена ракета-носитель "Союз-2-1а", напомнил Александр Кирилин. В среду, 4 октября, начались работы по "сухому вывозу" ракеты-носителя, которые завершатся 8 октября. Запуск "Союза-2-1а", который выведет на орбиту аппараты "Канопус-В" № 3 и 4, запланирован на декабрь.
Александр Кирилин подчеркнул: отправляя "Союз-2-1б" на космодром, "Прогресс" все свои обязательства перед Восточным в текущем году выполнил. "Останутся самые ответственные операции по подготовке и обеспечению пусков", — сказал он.
Гендиректор "Прогресса" обозначил перед коллективом и задачи на 2018 год. Будет нелегко, не стал скрывать Александр Кирилин.
"Если в нынешнем году у нас 17-18 пусковых кампаний, то на следующий нам предстоит очень напряженная работа — запланировано от 25 до 30 пусковых кампаний с учетом внебюджетной составляющей. Загрузка серьезная. Желаю, чтобы мы вместе с вами справились с этой задачей", — заключил руководитель РКЦ "Прогресс".
Врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил "прогрессовцев" сразу с тремя "космическими" датами — c отправкой "Союза-2-1б", а также с 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли и 75-летием Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, который является кузницей кадров для авиакосмической отрасли.
Он отметил, что каждый самарец ощущает свою сопричастность к славной истории освоения космоса, в которой значимое место занимают успехи "Прогресса".
"Самарская область по праву гордится своей славной историей, своим вкладом в освоение космоса. Я рад тому, что благодаря гению конструкторской мысли, таланту и профессионализму тех, кто здесь работает, контролю , высочайшей ответственности мы и сегодня можем гордиться нашим предприятием, нашим вкладом в обороноспособность страны, гордиться тем, что такое предприятие расположено именно в Самарской области", — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров заверил, что по темпам развития, по управленческому и инновационному потенциалу, по ответственному отношению к производственному процессу "Прогресс" — передовое предприятие, с которого можно и нужно брать пример.
"Я думаю, если бы с такой же ответственностью работали все чиновники, у нас бы не только ракеты летали, у нас все бы "летало". Как с точки зрения чистоты и порядка, так и с точки зрения принятия управленческих решений и с точки зрения подготовки к чемпионату мира по футболу, — сказал Дмитрий Азаров. — Благодаря высочайшей ответственности вам удается достигать высоких результатов с опережением графика. Вы качественно, честно делаете свое дело и отвечаете за него без громких рапортов и бравурных реляций".
Врио губернатора выразил слова благодарности "прогрессовцам" за труд, за особый подход, за вклад, который они вносят в развитие страны, региона и российского космоса.
Перед тем как дать сигнал к отправке состава с ракета-носителем "Союз-2-1б", гендиректор РКЦ "Прогресс" ознакомил Дмитрия Азарова, спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова, врио министра промышленности и технологий региона Сергея Безрукова с разработками РКЦ "Прогресс" и поделился планами.
В частности, он рассказал о работе над принципиально новой ракетой-носителем среднего класса "Союз-5". Предполагается, что она будет предназначена для запуска пилотируемого корабля "Федерация", а в перспективе сможет заменить "Союз-2". Также гости посетили цеха предприятия — сборочный, цех готовой продукции и центр приема и обработки информации.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.