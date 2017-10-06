Обманутые дольщики Тольятти обратились к Сергею Анташеву

В среду, 4 октября, глава Тольятти Сергей Анташев встретился с жителями города. Вопросы, с которыми тольяттинцы пришли к главе, касались качества капремонта многоквартирных домов, установки общедомовых приборов учета, решения проблем с объектами незавершенного строительства и других актуальных тем.

Так, жители пяти многоквартирных домов Комсомольского района обратились по вопросу установки общедомовых счетчиков. Через их дома проходят транзитные тепловые сети, в связи с чем установка приборов учета по обычной схеме не представляется возможной.

Глава Тольятти дал поручение проработать все варианты решения проблемы, чтобы жильцы не переплачивали за коммунальные услуги.

По вопросу незавершенного строительства многоквартирного дома обратились представители ЖСК Татищев-2. Стройка 17-этажного дома стоит с 2014 года.

В настоящее время дело о включении объекта в реестр обманутых дольщиков рассматривается в суде. Председатель ЖСК проинформировал главу о текущей ситуации и попросил оказать содействие в решении тех вопросов, которые находятся в полномочиях администрации Тольятти.

У жителей дома по ул. Мира, 79 были вопросы по качеству капитального ремонта и благоустройству придомовой территории. Кроме того, они выразили недовольство по поводу находящегося рядом с домом нестационарного объекта торговли.

Было обращение по завершению строительства жилого дома по ул. 40 лет Победы, просьба об оказании помощи в регистрации дачного земельного участка и даже предложение по преобразованию городской среды.

Все обращения граждан приняты в работу и направлены на рассмотрение в подведомственные департаменты.