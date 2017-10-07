В Самаре задержан гражданин соседней республики, объявленный в федеральный розыск

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Октябрьский район Самары, сообщает пресс-служба ведомства. Следовавший по ул. Гагарина экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля.
Стражи правопорядка решили узнать причины такого странного поведения и остановили гражданина. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 28-летний гражданин одной из соседних республик более двух лет находился в федеральном розыске — его искали представители правоохранительных органов другого государства.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.
Последние комментарии
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Урод,проблемы создал водителю...
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые