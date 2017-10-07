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Происшествия

В Самаре задержан гражданин соседней республики, объявленный в федеральный розыск

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Октябрьский район Самары, сообщает пресс-служба ведомства. Следовавший по ул. Гагарина экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля.

Стражи правопорядка решили узнать причины такого странного поведения и остановили гражданина. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 28-летний гражданин одной из соседних республик более двух лет находился в федеральном розыске — его искали представители правоохранительных органов другого государства.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.

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