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ДТП Происшествия

Тольяттинские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП, произошедшего в минувший четверг, 5 октября, в 23:40 возле одного из домов, расположенных на ул. Баныкина в Центральном районе Тольятти, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного транспортного средства двигался по жилой зоне со стороны бульвара Ленина в направлении ул. Жилина. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на мужчину 1979 года рождения, двигавшегося по внутридворовой территории. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему помощь.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию автомобилиста.

Всем, кому что-либо известно о произошедшем ДТП, о личности или возможном местонахождении скрывшегося водителя, убедительная просьба сообщить об этом в дежурную часть ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти по телефонам: (8482) 22-80-05, (8482) 93-60-61, (8482) 93-60-60 или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого 39, каб. № 14. Конфиденциальность гарантируется.

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