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Под Сызранью белгородская фура, уходя от вылетевшей на "встречку" легковушки, завалилась на бок На переезде под Тольятти тепловоз столкнулся с легковушкой В Самаре из-за столкновения двух машин на пр. Ленина не ходили трамваи Тольяттинские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП В ДТП погиб главврач Октябрьской горбольницы Михаил Андрианов

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Под Сызранью белгородская фура, уходя от вылетевшей на "встречку" легковушки, завалилась на бок

СЫЗРАНЬ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 8 октября, рано утром под Сызранью на 905 км трассы М-5 "Урал" перевернулась фура DAF, сообщает syzran-small.ru.

ДТП произошло в районе поворота в сторону Октябрьска. Три большегруза с номерами Белгородской области следовали в сторону Москвы. Со слов водителя первой машины, на тот момент еще не рассвело и дорога делала "слепой" вираж, когда неожиданно выехавшая на обгон легковушка стала выходить ему в лоб. Водитель фуры попытался уйти от столкновения и принял вправо, в результате полуприцеп большегруза занесло в кювет, а автопоезд перевернулся на бок.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Легковая машина, спровоцировавшая аварию, не остановилась и уехала. Примечательно, что в этом месте проходит сплошная линия дорожной разметки, так что обгонять здесь было нельзя. Как отметили белгородские дальнобойщики, водители в Самарской области безобразные.

В настоящий момент белгородцы ждут спецтехнику, чтобы вернуть свой DAF в вертикальное положение и оценить повреждения фуры.

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