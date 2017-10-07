В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

В пятницу, 6 октября, стартовал Всероссийский фестиваль науки. В этом году Самара стала одной из четырех центральных региональных площадок, наряду с Москвой, Салехардом и Владивостоком.

С 6 по 8 октября самарчане могли посетить более 60 интерактивных выставочных экспозиций, 15 мастер-классов и 19 лекций сразу на двух площадках: в манеже Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и Самарской областной универсальной научной библиотеке.

В манеже Самарского университета было не протолкнуться. Группы школьников стояли у каждой площадки. Студенты и взрослые не отставали от детей и активно посещали лекции и мастер-классы фестиваля.

"Я был на Фестивале науки в прошлом году и решил обязательно прийти и в этом. Очень нравится, что можно своими глазами посмотреть на химический эксперимент или на редкие растения нашей области, послушать интересные лекции", — поделился своими впечатлениями студент Александр Сомов. — Сегодня очень впечатлили площадки Парка чудес "Галилео" и робототехники. Также посетил лекцию по психологии "Почему мы ведем себя так или иначе? Бессознательные причины поступков" С. В. Березина и до сих пор остаюсь под впечатлением. Думаю, такие фестивали нужно делать чаще — наука кажется чем-то недосягаемым, а благодаря Фестивалю науки осознаешь, что это на самом деле интересно и важно".

В первый день работы на фестивале науки уже определились фавориты: Хромакей-площадка "Телепортация", Галактика чудес Галилео, Интерактивная химическая лаборатория, интерактивная выставка-лаборатория "Робототехника для детей" и интерактивная игра "За штурвалом самолета" в музее авиации и космонавтики имени С. П. Королёва. Именно около этих площадок постоянно собиралась толпа гостей. Особенно популярны были площадки, с которых можно унести приятный сувенир: именной сертификат на звезду или осколки бутона розы, забавное видео и фотографии.

"Площадка "Телепортация" работает на Фестивале науки второй раз. В прошлый раз мы погружали гостей во времена юрского периода, а сегодня можно стать ведущим прогноза погоды или персонажем мультфильма. За четыре часа после открытия нас посетили уже больше 100 человек. В основном это ученики с первых по восьмые классы, но иногда это студенты и взрослые. Испытываешь некую гордость, когда видишь, как загораются глаза ребят, когда мы рассказываем о хромакее, и как раскрывается их актерский талант", — рассказала участник площадки Татьяна Попова.

На площадке филологии шло тестирование "Суперграмотей" на знание русского языка, после которого никто уже не поставит ударение неправильно. Со стороны музея занимательных наук "Эйнштейн" доносились звуки игры на хрустальных бокалах. А вот на площадке психологии было тихо: там гости погружались в рисование, чтобы расслабиться и узнать по рисунку о состоянии души.

"Фестиваль науки — это итог двухмесячной подготовки организационного комитета из 50 человек. В этом году работают больше 60 площадок, на которых задействовано около 300 участников и волонтеров, — прокомментировала Настасья Солдатова, директор программного комитета Фестиваля науки. — Мы планируем, что фестиваль посетят более 25 тысяч человек. Интерес к научпопу очень возрос, а тем более формат научного уикеда, когда можно выбраться всей семьей, занять себя и детей, узнать много нового и провести день активно. Поэтому Фестиваль науки с каждым годом посещает все больше гостей, а масштаб площадок растет."