На дамбе р. Волга в Сызрани "двенадцатая" сбила пешехода

В субботу, 7 октября, около 23 часов на дамбе реки Волга в районе городского пляжа Сызрани автомобиль сбил пешехода, сообщает syzran-small.ru.
24-летний водитель ехал на ВАЗ-2112 вдоль центрального пляжа в сторону ул. Достоевского. 33-летний пешеход шёл по проезжей части, при этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Дорога на дамбе не освещена, так что водитель заметил пешехода в самый последний момент и наезда избежать на удалось.
В результате ДТП, пострадавший был доставлен в ЦГБ Сызрани с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил