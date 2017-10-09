16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По факту избиения болельщиков "Крыльев Советов" в Оренбурге возбудили уголовное дело "Крылья Советов" проиграли "Факелу" — 0:1 "Факел" — "Крылья Советов": самарцы начнут матч в два нападающих Матч "Крыльев Советов" с "Ротором" рассудит Олег Соколов Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко: "Восстановлюсь к матчу с "Ротором"

Футбол Спорт

По факту избиения болельщиков "Крыльев Советов" в Оренбурге возбудили уголовное дело

ОРЕНБУРГ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати

По факту избиения болельщиков "Крыльев Советов" после выездного матча с "Оренбургом" возбуждено уголовное дело, сообщает Комитет против пыток.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Напомним, инцидент произошел 2 сентября этого года в Оренбурге во время матча 11 тура ФНЛ. В самом конце игры на гостевом секторе произошла потасовка между болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов. 

После того как на секторе самарцев был зажжен и брошен файер, сотрудники полиции зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя. Как отмечала пресс-служба "Крыльев", такие действия правоохранителей во время матча непосредственно на секторе противоречат рекомендациям со стороны РФС.

"Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения", — заявляли в "Крыльях Советов".

В интернете появились видеозаписи, на одной из которых зафиксировано, как сотрудники правоохранительных органов ставят болельщиков лицом к стене на "растяжку" и наносят им удары ногами и дубинками. При этом болельщики не оказывают сопротивления и не пытаются скрыться.

Юристы Комитета против пыток, просмотрев эти видеозаписи, пришли к выводу, что в действиях сотрудников правоохранительных органов имеются нарушения закона "О полиции", а также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств"). 8 сентября правозащитники обратились в Следственное управление СК РФ по Оренбургской области с сообщением о преступлении.

11 сентября правозащитники также обратились в региональный СУ СК, но уже в интересах конкретного пострадавшего — болельщика "Крыльев Советов" Дениса Белянина.

6 октября юристы комитета получили копию постановления о возбуждении уголовного дела.

Напомним также, что ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), фигурантами которого стали трое болельщиков — жителей Самары в возрасте от 20 до 25 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:56 Состав "Крыльев Советов" может пополнить полузащитник турецкого "Газиантепспора" Сергей Кисляк

Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:55 "Крылья Советов": беспорядки в Оренбурге спровоцировали правоохранители

Ждём-не дождёмся ответного визита

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:54 "Крылья Советов" оштрафовали за использование фанатами пиротехники во время матча с "Оренбургом"

Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.

kfn mkk 29 мая 2017 13:12 СМИ: Вадим Скрипченко покинет "Крылья Советов"

зря!

Аристарх Андреев 15 марта 2017 08:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Фото на сайте

"Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 0:1

"Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 0:1

"Крылья" обыграли "Локомотив" - 3:2

"Крылья" обыграли "Локомотив" - 3:2

"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2"

"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5