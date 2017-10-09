"Фарм СКД" подозревают в договорных поставках медикаментов до объявления торгов

Управление ФАС по Самарской области установило нарушения закона о защите конкуренции ООО "Фарм СКД". Установлено, что с 2014 по 2017 год ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" размещало извещения о проведении 27 электронных аукционов на поставку лекарственных средств.

Сообщается, что между сотрудниками больницы и ООО "Фарм СКД" велась электронная переписка по вопросам, связанным с подготовкой и проведением электронных аукционов. До опубликования извещений о проведении аукционов у ООО "Фарм СКД" имелся доступ к содержанию аукционной документации, в том числе общество располагало сведениями о требованиях к составу заявки, содержанию ТЗ. И впоследствии компания стала победителем этих аукционов.

Таким образом управление ФАС установило, что между участником торгов и заказчиком имелись договоренности, которые могли ограничить конкуренцию.

Подобная же схема была применена ООО "Фарм СКД" при участии в торгах с ГБУЗ Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер". Специалистами Самарского УФАС России было выявлено, что в 2015 году лечебное учреждение размешало извещения о проведении семь электронных аукционов на поставку лекарственных средств. На протяжении указанного периода, между ГБУЗ "СПНД" и ООО "Фарм СКД" велась переписка в электронном виде по вопросам, связанным с подготовкой и проведением электронных аукционов. И затем выигрывало данные торги.

Кроме того, установлено, что между лечебным учреждением и обществом велась регулярная работа по формированию лотов, проверка и реализация через диспансер не ликвидной, специфической продукции с истекающими сроками годности.

По обоим случаям УФАС возбудило дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.