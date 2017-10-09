"Фарм СКД" подозревают в договорных поставках медикаментов до объявления торгов

Управление ФАС по Самарской области установило нарушения закона о защите конкуренции ООО "Фарм СКД". Установлено, что с 2014 по 2017 год ГБУЗ СО "Красноярская ЦРБ" размещало извещения о проведении 27 электронных аукционов на поставку лекарственных средств.
Сообщается, что между сотрудниками больницы и ООО "Фарм СКД" велась электронная переписка по вопросам, связанным с подготовкой и проведением электронных аукционов. До опубликования извещений о проведении аукционов у ООО "Фарм СКД" имелся доступ к содержанию аукционной документации, в том числе общество располагало сведениями о требованиях к составу заявки, содержанию ТЗ. И впоследствии компания стала победителем этих аукционов.
Таким образом управление ФАС установило, что между участником торгов и заказчиком имелись договоренности, которые могли ограничить конкуренцию.
Подобная же схема была применена ООО "Фарм СКД" при участии в торгах с ГБУЗ Самарской области "Самарский психоневрологический диспансер". Специалистами Самарского УФАС России было выявлено, что в 2015 году лечебное учреждение размешало извещения о проведении семь электронных аукционов на поставку лекарственных средств. На протяжении указанного периода, между ГБУЗ "СПНД" и ООО "Фарм СКД" велась переписка в электронном виде по вопросам, связанным с подготовкой и проведением электронных аукционов. И затем выигрывало данные торги.
Кроме того, установлено, что между лечебным учреждением и обществом велась регулярная работа по формированию лотов, проверка и реализация через диспансер не ликвидной, специфической продукции с истекающими сроками годности.
По обоим случаям УФАС возбудило дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!