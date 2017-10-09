Из-за ремонта моста через Сок в октябре будет введено реверсивное движение

В ходе работ на региональной дороге Волжский — Курумоч — "Урал" специалисты ремонтируют деформационные швы моста через р. Сок, пишет sgpress.ru.
В связи с этим на ремонтируемом участке будет организовано реверсивное движение автомобилей по половине дороги с 7:00 понедельника, 9 октября, до 00:00 пятницы, 27 октября.
Подрядная организация также установила дорожные знаки, водоналивные блоки и светофоры.
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Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?