Из-за ремонта моста через Сок в октябре будет введено реверсивное движение

В ходе работ на региональной дороге Волжский — Курумоч — "Урал" специалисты ремонтируют деформационные швы моста через р. Сок, пишет sgpress.ru.

В связи с этим на ремонтируемом участке будет организовано реверсивное движение автомобилей по половине дороги с 7:00 понедельника, 9 октября, до 00:00 пятницы, 27 октября.

Подрядная организация также установила дорожные знаки, водоналивные блоки и светофоры.