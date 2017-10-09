В Экодолье во время земельных работ нашли скелет человека

В пятницу, 6 октября, в пос. Экодолье в Красноярском районе на участке строящегося дома № 13 на ул. Тремасова были найдены останки человека.

Скелетированный труп обнаружили во время земельных работ, сообщает источник в правоохранительных органах. По данным прибывшего на место судмедэксперта, давность смерти неизвестного человека около года.

В связи с этим ведется проверка. Тело направлено на экспертизу для определения причины смерти, личность погибшего также устанавливают.