В Экодолье во время земельных работ нашли скелет человека

В пятницу, 6 октября, в пос. Экодолье в Красноярском районе на участке строящегося дома № 13 на ул. Тремасова были найдены останки человека.
Скелетированный труп обнаружили во время земельных работ, сообщает источник в правоохранительных органах. По данным прибывшего на место судмедэксперта, давность смерти неизвестного человека около года.
В связи с этим ведется проверка. Тело направлено на экспертизу для определения причины смерти, личность погибшего также устанавливают.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат