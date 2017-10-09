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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Гагарина столкнулись КамАЗ и трамвай

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, примерно в 10:10 напротив дома № 165 по ул. Гагарина произошло столкновение грузовика КамАЗ и трамвая, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, во время ДТП никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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