В Самаре на ул. Гагарина столкнулись КамАЗ и трамвай

В понедельник, 9 октября, примерно в 10:10 напротив дома № 165 по ул. Гагарина произошло столкновение грузовика КамАЗ и трамвая, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, во время ДТП никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил