В Самаре на ул. Гагарина столкнулись КамАЗ и трамвай

В понедельник, 9 октября, примерно в 10:10 напротив дома № 165 по ул. Гагарина произошло столкновение грузовика КамАЗ и трамвая, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, во время ДТП никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.