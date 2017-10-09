В Самаре судят девушку, напавшую на полицейских, прибывших по вызову соседей

Жительницу Самары Марию Ванюшину обвинили сразу по двум статьям УК: оскорбление полицейского и применение насилия в отношении представителя власти. Потерпевший сотрудник МВД после встречи с Марией оказался в больнице лишь потому, что прибыл по вызову жителей коммуналки, жаловавшихся на ужасный шум.

Маша, как ее называют соседи по коммуналке, снимала комнатку в доме на ул. Льва Толстого. С соседями отношения не заладились из-за того, что она, по выражению тех, "шалила". Шум, ночные гулянки… А соседи — пенсионеры и мамы с маленькими детьми. Маша на просьбы вести себя тише не реагировала. Не раз доходило дело до вызова полиции.

Так случилось и 26 апреля. У Маши был день рождения, о чем она не преминула сообщить стучавшимся в ее дверь соседкам. "Имею право погулять", — заявила девушка. А время, меж тем, было около часа ночи.

"Полицейские прибыли быстро, — сообщила в суде Самарского района свидетельница (одна из соседок) Анна Бутакова. — Стали разговаривать с Машей".

"Мы попросили сделать музыку тише и начали объяснять, что с соседями надо дружить, — вспоминал на суде один из дежуривших в ту ночь сотрудников МВД Денис П. — В ответ была грубая нецензурная брань. От девушки сильно пахло спиртным, она вела себя совершенно не адекватно".

Как сообщается в материалах уголовного дела, в числе прочего, Мария назвала одного из сотрудников полиции словом, обозначающим лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Когда стало ясно, что вести себя тише в эту ночь Маша не намерена, полицейские предложили ей проехать с ними в отделение.

"После этого она ударила моего напарника рукой в лицо, бросилась на меня, сорвала с меня погон, — вспоминал сотрудник МВД Денис. — Я схватил ее за руки и применил в отношении нее газовый баллон".

Машу отвели в патрульную машину. Тогда уже к полицейским вышел один из машиных гостей — молодой парень. Он просил девушку отпустить и не наказывать. Но договориться не вышло.

Между тем полицейский Анатолий З., который получил удар в лицо, отправился в больницу им. Пирогова. Ему поставили диагноз "сотрясение головного мозга от ударного действия твердого тупого предмета" и положили на лечение. Травма квалифицирована как легкий вред здоровью.

"Девушку судят по двум статьям УК 319 и 318, последняя предусматривает до 10 лет лишения свободы, — рассказала Волга Ньюс гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Самарского района Зухра Зайцева. — Мы намерены обратить внимание суда и на отягчающее обстоятельство — нахождение в состоянии алкогольного опьянения".

Адвокат Марии от комментариев для СМИ воздержался. Известно, что подсудимая ранее много лет занималась рукопашным боем.