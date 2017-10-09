В девяти населенных пунктах Безенчукского района благоустроят дворы многоквартирных домов

Администрация Безенчукского района определила подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в девяти населенных пунктах.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о двух аукционах. Первый из них на сумму 15,5 млн руб. выиграло ООО "МонтажСтрой". Подрядчику предстоит благоустроить дворы городских поселений Безенчук, Осинки и сельских поселений Натальино, Переволоки, Песочное.

Второй аукцион на сумму в 19 млн руб. выиграло ООО "ПСК". Эта компания займется благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Звезда, Купино, Ольгино и Прибой.

Все работы будут проведены в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский" на 2017 год.

Работы должны быть выполнены в течение месяца после подписания контракта.