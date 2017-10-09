В девяти населенных пунктах Безенчукского района благоустроят дворы многоквартирных домов

Администрация Безенчукского района определила подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в девяти населенных пунктах.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Речь идет о двух аукционах. Первый из них на сумму 15,5 млн руб. выиграло ООО "МонтажСтрой". Подрядчику предстоит благоустроить дворы городских поселений Безенчук, Осинки и сельских поселений Натальино, Переволоки, Песочное.
Второй аукцион на сумму в 19 млн руб. выиграло ООО "ПСК". Эта компания займется благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Звезда, Купино, Ольгино и Прибой.
Все работы будут проведены в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального района Безенчукский" на 2017 год.
Работы должны быть выполнены в течение месяца после подписания контракта.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.