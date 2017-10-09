АвтоВАЗ ликвидирует крупную свалку в Тольятти

К 15 октября планируется ликвидировать крупную свалку на пересечении ул. Северной и ул. Борковской в Автозаводском районе Тольятти, сообщила мэрия Автограда.

Работы проводит ПАО "АвтоВАЗ": предприятие откликнулось на призыв администрации города по расчистке территории.

На сегодня с площадки вывезено более 66 т бытовых и строительных отходов, а также порубочные остатки деревьев.