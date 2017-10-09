За долг перед сотрудниками в 3,7 млн руб. главу компании оштрафовали на 70 тысяч

Мировой суд Промышленного района Самары оштрафовал руководителя АО "Метролог" за долги перед сотрудниками.
Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, у компании нашли задолженности по зарплате перед сотрудниками. За июль им не выплатили 3,7 млн рублей. В списке "пострадавших" 201 человек.
Интересно, что компания занимается проектированием и строительством нефтебаз и АЗС под ключ. Между тем в июне 2017 г. их также уличали в долгах перед собственными сотрудниками на сумму 3,5 млн рублей.
Тогда после внесения представления в адрес гендиректора компании Михаила Конева зарплату всем выплатили. А на следующий месяц задержали вновь. После прокурорского вмешательства деньги снова выплатили, но в это раз надзорное ведомство направило дела об административных правонарушениях в мировой суд. В итоге юрлицо АО "Метролог" и гендиректор компании Михаил Конев за повторное нарушение трудового законодательства оштрафованы на 70 тыс. рублей.
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Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????