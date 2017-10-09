За долг перед сотрудниками в 3,7 млн руб. главу компании оштрафовали на 70 тысяч

Мировой суд Промышленного района Самары оштрафовал руководителя АО "Метролог" за долги перед сотрудниками.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, у компании нашли задолженности по зарплате перед сотрудниками. За июль им не выплатили 3,7 млн рублей. В списке "пострадавших" 201 человек.

Интересно, что компания занимается проектированием и строительством нефтебаз и АЗС под ключ. Между тем в июне 2017 г. их также уличали в долгах перед собственными сотрудниками на сумму 3,5 млн рублей.

Тогда после внесения представления в адрес гендиректора компании Михаила Конева зарплату всем выплатили. А на следующий месяц задержали вновь. После прокурорского вмешательства деньги снова выплатили, но в это раз надзорное ведомство направило дела об административных правонарушениях в мировой суд. В итоге юрлицо АО "Метролог" и гендиректор компании Михаил Конев за повторное нарушение трудового законодательства оштрафованы на 70 тыс. рублей.