Жительницу Шенталинского района осудили за то, что она ударила ножом напавшего на нее пьяного мужчину

В Шенталинском районе суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в убийстве знакомого при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
6 мая 2017 г. женщина выпивала с сожителем и его братом. Мужчины поссорились и подрались. Женщина попыталась разнять оппонентов. Но брат сожителя подошел к женщине, повалил ее на пол и стал бить ее по голове и телу, а затем схватил за шею. В этот момент женщина взяла кухонный нож и ударила нападавшего в живот. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
По мнению правоохранителей, защищавшаяся женщина превысила пределы необходимой самообороны, так как поваливший и бивший ее мужчина, хоть и причинил ей боль, но не успел нанести значительные травмы. Кроме того, видимо, по логике следствия и суда, ей не следовало защищаться от схватившего ее за шею мужчины, так как она видела "что у нападающего в руках нет каких-либо предметов".
В итоге женщине назначили год и три месяца ограничения свободы. Приговор вступил в силу.
Последние комментарии
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности