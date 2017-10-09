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Суды Происшествия

Жительницу Шенталинского района осудили за то, что она ударила ножом напавшего на нее пьяного мужчину

ШЕНТАЛА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в убийстве знакомого при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

6 мая 2017 г. женщина выпивала с сожителем и его братом. Мужчины поссорились и подрались. Женщина попыталась разнять оппонентов. Но брат сожителя подошел к женщине, повалил ее на пол и стал бить ее по голове и телу, а затем схватил за шею. В этот момент женщина взяла кухонный нож и ударила нападавшего в живот. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

По мнению правоохранителей, защищавшаяся женщина превысила пределы необходимой самообороны, так как поваливший и бивший ее мужчина, хоть и причинил ей боль, но не успел нанести значительные травмы. Кроме того, видимо, по логике следствия и суда, ей не следовало защищаться от схватившего ее за шею мужчины, так как она видела "что у нападающего в руках нет каких-либо предметов".

В итоге женщине назначили год и три месяца ограничения свободы. Приговор вступил в силу.

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