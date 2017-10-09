Народные избранники решают проблемы с подачей тепла в Самаре

В понедельник, 9 октября, представители от "Единой России" посетили сад №255, в котором замерзали дети. Секретарь регионального отделения ЕР Екатерина Кузьмичева назвала этот случай вопиющим. Ближе к вечеру того же дня отопление в детсаду дали.

А в минувшую пятницу в Самарском региональном отделении партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева и руководитель общественной приемной Виктор Воропаев провели прием граждан. Он был посвящен началу отопительного сезона. В связи с большим количеством поступивших в региональную общественную приемную жалоб от жителей Самары на отсутствие отопления в жилых домах партия пригласила на мероприятие главу Самары Олега Фурсова.

Накануне приема региональное отделение ЕР выпустило обращение. "Мы не намерены терпеть бесхозяйственность и безответственность должностных лиц, отвечающих за теплоснабжение жилых домов и социальных объектов города. И будем вместе с вами, уважаемые жители Самары и области, всеми доступными методами и средствами воздействия защищать ваши интересы, — говорится в нем. - В ближайшее время региональным отделением партии будут проведены выезды и рейды по проблемным территориям. Все острые вопросы, связанные с теплоснабжением, будут находиться под постоянным контролем членов партии. Виновные в сложившейся ситуации не смогут отсидеться в своих теплых кабинетах. С них будет спрошено жестко, по всей строгости".

На приеме пенсионеры Ольга Ивановна и Петр Николаевич Марковы обратились с просьбой решить проблему по теплоснабжению жилых домов №45а, 45б и 45в на ул. Алексея Толстого. На выходных батареи в этих домов стали горячими. Житель дома №96 на улице Физкультурной Владислав Гальчинский тоже жаловался на то, что в квартире холодно. Этот вопрос также был решен положительно в короткие сроки.

Но не всем так повезло. Например, в доме №94 на ул. Гагарина сразу две проблемы — здесь, кроме отопления, уже два месяца отсутствует горячая вода. Виной тому стали ремонтные работы на ул. Карбышева.

"В прошлый вторник нам сказали, что воду в доме подключили, нужно только включить в подвале, — рассказала жительница Антонина Дубровская прибывшим на место представителям ЕР. — Но до сих пор ни горячей воды, ни отопления. Мы тут все уже простыли".

"Люди обращались во многие инстанции — в УК, писали письма главе города. Но органы муниципальной исполнительной власти не выполняют взятые на себя обязательства, — говорит главный специалист агитационно-пропагандистской работы реготделения партии "Единая Россия" Илья Авдеев. — Сегодня жители написали главе региона Дмитрию Азарову".

Проблема с детским садом №255 тоже не была решена за прошедшие выходные, хотя глава Самары обещал это сделать. В понедельник утром батареи там оставались холодными. "Калориферы в группах подключены, и там относительно тепло. Но спальни и другие помещения холодные, — рассказала мама одного из малышей Светлана Куршева. - Поэтому многие ребятишки с насморком и многие родители не водят их в детский сад. Кроме того, мы опасаемся, что дети могут обжечься о калорифер".

"Это вопиющий случай! Мы прекрасно понимаем, что могут быть сложности. Но этот случай мы в "Единой России" оцениваем как халатность, — прокомментировала ситуацию Екатерина Кузьмичева. — Здесь недоработка муниципальной исполнительной власти, тех людей, которые должны за это отвечать. Нерешаемых проблем, когда речь идет о подаче тепла в социальные учреждения, быть не должно".

В понедельник днем детсад посетили представители "Единой России", а ближе к вечеру, по словам заведующей детским садом Ольги Калининой, тепло дали.

По итогам встреч с жителями и звонков на горячую линию Екатерина Кузьмичева поручила региональной общественной приемной взять под контроль все проблемные объекты и подключить к решению вопросов с подачей тепла депутатов фракций ЕР в представительных органах.