"Ладья" в первом матче проиграла "Стальным Лисам" — 1:3

В понедельник, 9 октября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Ладья" принимала на своем льду "Стальных Лис" из Магнитогорска.

С первых минут пошла игра на встречных курсах, в которой в стартовом периоде больше преуспели гости: на 17-й минуте Константин Дубин вывел вперед уральцев — 1:0.

Во втором периоде "Ладья" больше атаковала, держа в напряжении голкипера гостей Никиту Камышникова, уральцы, в свою очередь, отвечали резкими контрвыпадами. Так, на 36-й минуте Дмитрий Шешин убежал один на один с Арсением Никоноровым, но бросил выше ворот. Несмотря на все усилия соперников, отличиться во второй трети матча никому не удалось.



В начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала "дубль" у гостей оформил Дубин, добивший шайбу в ворота Никонорова, а затем цели достиг мощный дальний бросок Семена Переляева — 1:2.



В концовке "Ладья" дважды получала численное преимущество, но воспользоваться им не смогла. За 30 секунд до окончания матча Алексей Алексеев заменил голкипера шестым полевым игроком. Гости шайбу перехватили, и Егор Коробкин подвел итог матчу — 1:3 победа "Стальных Лисов", сообщает официальный сайт клуба.