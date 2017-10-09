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Хоккей Спорт

"Ладья" в первом матче проиграла "Стальным Лисам" — 1:3

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Ладья" принимала на своем льду "Стальных Лис" из Магнитогорска.

С первых минут пошла игра на встречных курсах, в которой в стартовом периоде больше преуспели гости: на 17-й минуте Константин Дубин вывел вперед уральцев — 1:0.

Во втором периоде "Ладья" больше атаковала, держа в напряжении голкипера гостей Никиту Камышникова, уральцы, в свою очередь, отвечали резкими контрвыпадами. Так, на 36-й минуте Дмитрий Шешин убежал один на один с Арсением Никоноровым, но бросил выше ворот. Несмотря на все усилия соперников, отличиться во второй трети матча никому не удалось.

В начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала "дубль" у гостей оформил Дубин, добивший шайбу в ворота Никонорова, а затем цели достиг мощный дальний бросок Семена Переляева — 1:2.

В концовке "Ладья" дважды получала численное преимущество, но воспользоваться им не смогла. За 30 секунд до окончания матча Алексей Алексеев заменил голкипера шестым полевым игроком. Гости шайбу перехватили, и Егор Коробкин подвел итог матчу — 1:3 победа "Стальных Лисов", сообщает официальный сайт клуба.

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