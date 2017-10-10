В Большечерниговском районе горело 16 т соломы

В понедельник, 9 октября, в 19:23 в д. Имелеевка на ул. Центральной во дворе дома №11 горело 16 тонн соломы, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 20:10. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.