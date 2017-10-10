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Пожары Происшествия

При тушении пожара в Сызрани спасены женщина с маленьким ребенком и эвакуированы 28 человек

СЫЗРАНЬ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 октября, в 08:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в квартире дома по ул. Гагарина в Сызрани, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 20 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 24 человека, которые применяли восемь единиц техники. Им удалось полностью ликвидировать огонь в 09:01.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что во время тушения пожарные спасли 59-летнюю женщину и трехлетнего ребенка. Спасенные были доставлены в лечебное учреждение с подозрением на отравление продуктами горения, но после оказания медицинской помощи их отпустили из стационара. Так же во время тушения из здания было эвакуировано 28 человек.

Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:59 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:57 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.

Павел Ильин 22 июня 2017 16:19 В Самаре 40 человек тушили пенопластовый утеплитель в цехе на Заводском шоссе

Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.

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