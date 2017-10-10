При тушении пожара в Сызрани спасены женщина с маленьким ребенком и эвакуированы 28 человек

Во вторник, 10 октября, в 08:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в квартире дома по ул. Гагарина в Сызрани, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 20 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 24 человека, которые применяли восемь единиц техники. Им удалось полностью ликвидировать огонь в 09:01.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что во время тушения пожарные спасли 59-летнюю женщину и трехлетнего ребенка. Спасенные были доставлены в лечебное учреждение с подозрением на отравление продуктами горения, но после оказания медицинской помощи их отпустили из стационара. Так же во время тушения из здания было эвакуировано 28 человек.

Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.