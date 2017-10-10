На ул. Мичурина в Самаре пожилой водитель сбил насмерть на переходе женщину

Во вторник, 10 октября, в Самаре участником ДТП с трагическим исходом стал 75-летний водитель Lada Kalina, который примерно в 6:15 ехал по ул. Мичурина со стороны ул. Челюскинцев в направлении пр. Масленникова, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, он сбил 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, установили и опросили очевидцев случившегося. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту аварии ведется проверка. Личность погибшей женщины устанавливается.