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ДТП Происшествия

На ул. Мичурина в Самаре пожилой водитель сбил насмерть на переходе женщину

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 октября, в Самаре участником ДТП с трагическим исходом стал 75-летний водитель Lada Kalina, который примерно в 6:15 ехал по ул. Мичурина со стороны ул. Челюскинцев в направлении пр. Масленникова, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, он сбил 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, установили и опросили очевидцев случившегося. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту аварии ведется проверка. Личность погибшей женщины устанавливается.

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