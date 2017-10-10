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Образование Общество

СамГТУ представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов ходящую архитектуру

СОЧИ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский политех представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи ларифуги. Разработка расположится в павильоне робототехники.

Ларифуга — в переводе с латыни "бродяга". Это четвертая в мире кинематическая схема, разработанная самарскими архитекторами — доцентом кафедры инновационного проектирования политеха Антоном Раковым и Юлией Ратиевой. Схема преобразования вращательного движения в шаг позволила разработчикам разместить над шагающими опорами сооружения полезное пространство.

В основе — природные конструкции: принцип строения конечностей млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых. Этот шагоход может в перспективе быть ходящим офисом. Конструкция может быть приспособлена и для движения по поверхности Луны. Сегодня в Самарском политехе ведется разработка междисциплинарного проекта по созданию гелиолитографической лаборатории для лунной застройки.

Для участия в ВФМС-2017 ларифуги переоснастили. Дистанционное управление механизмами осуществляется с помощью перчатки-джойстика — разработки студента факультета автоматики и информационных технологий Самарского политеха Артема Бражникова. Теперь ларифуги могут двигаться в разных направлениях, бегать, танцевать и даже имитировать борьбу дзюдо.

Также опорный университет представлен и на демонстрационном стенде Самарской области в региональной программе и примет участие в Днях науки. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

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