СамГТУ представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов ходящую архитектуру

Самарский политех представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи ларифуги. Разработка расположится в павильоне робототехники.

Ларифуга — в переводе с латыни "бродяга". Это четвертая в мире кинематическая схема, разработанная самарскими архитекторами — доцентом кафедры инновационного проектирования политеха Антоном Раковым и Юлией Ратиевой. Схема преобразования вращательного движения в шаг позволила разработчикам разместить над шагающими опорами сооружения полезное пространство.

В основе — природные конструкции: принцип строения конечностей млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых. Этот шагоход может в перспективе быть ходящим офисом. Конструкция может быть приспособлена и для движения по поверхности Луны. Сегодня в Самарском политехе ведется разработка междисциплинарного проекта по созданию гелиолитографической лаборатории для лунной застройки.

Для участия в ВФМС-2017 ларифуги переоснастили. Дистанционное управление механизмами осуществляется с помощью перчатки-джойстика — разработки студента факультета автоматики и информационных технологий Самарского политеха Артема Бражникова. Теперь ларифуги могут двигаться в разных направлениях, бегать, танцевать и даже имитировать борьбу дзюдо.

Также опорный университет представлен и на демонстрационном стенде Самарской области в региональной программе и примет участие в Днях науки.