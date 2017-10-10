СамГТУ представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов ходящую архитектуру

Самарский политех представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи ларифуги. Разработка расположится в павильоне робототехники.
Ларифуга — в переводе с латыни "бродяга". Это четвертая в мире кинематическая схема, разработанная самарскими архитекторами — доцентом кафедры инновационного проектирования политеха Антоном Раковым и Юлией Ратиевой. Схема преобразования вращательного движения в шаг позволила разработчикам разместить над шагающими опорами сооружения полезное пространство.
В основе — природные конструкции: принцип строения конечностей млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых. Этот шагоход может в перспективе быть ходящим офисом. Конструкция может быть приспособлена и для движения по поверхности Луны. Сегодня в Самарском политехе ведется разработка междисциплинарного проекта по созданию гелиолитографической лаборатории для лунной застройки.
Для участия в ВФМС-2017 ларифуги переоснастили. Дистанционное управление механизмами осуществляется с помощью перчатки-джойстика — разработки студента факультета автоматики и информационных технологий Самарского политеха Артема Бражникова. Теперь ларифуги могут двигаться в разных направлениях, бегать, танцевать и даже имитировать борьбу дзюдо.
Также опорный университет представлен и на демонстрационном стенде Самарской области в региональной программе и примет участие в Днях науки.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.