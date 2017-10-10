Санаторий "Самарский" подготовил новые скидки для своих гостей

Всем отдыхающим при покупке путевки на срок больше 10 дней с 1 октября по 31 октября 2017 г. предоставляется скидка.

Санаторий "Самарский" — идеальное место отдыха для тех, кто устал от городской суеты. Он расположен в экологически чистой зеленой зоне Самары, в 100 м от берега реки Волги. Свежий воздух, красивейшая парковая территория, красота Жигулевских гор помогут забыть все тревоги и наслаждаться каждым моментом. Гостям здесь будут обеспечены максимально комфортные условия проживания. Номера в санатории соответствуют самым высоким требованиям европейского уровня.

Здравница имеет 20-летнюю историю, а, значит, и богатейший опыт, и штат высококвалифицированных специалистов. Медицинский персонал санатория постоянно разрабатывает авторские методики и внедряет новые технологии оздоровления.

Ближайшие даты заездов, на которые распространяется акция: с 1 октября по 30 ноября 2017 г. включительно. Скидка не распространяется на санаторно-курортные программы. Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную скидку.

Подробности можно узнать по телефону: (846) 302-13-13.