В Нефтегорском районе столкнулись "Газель" и "четырнадцатая"

В понедельник, 9 октября, в Нефтегорском районе произошло ДТП с участием "Газели" и вазовской легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:15 на подъездной дороге к Оренбургу 51-летний водитель ГАЗ-3302 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "четырнадцатой" под управлением 29-летней женщины.

После удара легковушка съехала в кювет.

В результате аварии автомобилистку с травмами доставили в больницу.