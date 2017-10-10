В Нефтегорском районе столкнулись "Газель" и "четырнадцатая"

В понедельник, 9 октября, в Нефтегорском районе произошло ДТП с участием "Газели" и вазовской легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:15 на подъездной дороге к Оренбургу 51-летний водитель ГАЗ-3302 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "четырнадцатой" под управлением 29-летней женщины.
После удара легковушка съехала в кювет.
В результате аварии автомобилистку с травмами доставили в больницу.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил