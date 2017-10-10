На память о турнире игрокам вручили футбольные мячи от завода "Самарский Стройфарфор"

8 октября завершился турнир между детскими футбольными командами поселков Стройкерамика и Курумоч. Победу одержали юные спортсмены из Курумоча, которые получили ценные призы от организаторов соревнований — завода "Самарский Стройфарфор".

Состоявшийся в прошлое воскресенье матч стал последним в турнире, организованном ООО "Самарский Стройфарфор". Предприятие уже давно известно далеко за пределами Волжского района активной поддержкой талантливых детей и молодежи, а также пропагандой здорового образа жизни. Руководство завода и лично генеральный директор Павел Мисюля уделяют этим вопросам огромное внимание. Победители спортивных соревнований, олимпиад школьников ежегодно награждаются значительными денежными премиями.

Поддерживаются и занятия спортом среди сотрудников. Для детей сотрудников и жителей поселка Стройкерамика ООО "Самарский Стройфарфор" регулярно организует состязания по футболу. Нынешний турнир открыл матч, который состоялся 24 сентября в поселке Курумоч. Вторая встреча прошла 1 октября в поселке Стройкерамика. Обе игры завершились победой команды Курумоча со счетом 4:3. Причем в первом матче команде-победительнице не помешало даже то, что ее игроки умудрились забить гол в собственные ворота.

Несмотря на то, что победа в двух матчах предопределила победу команды Курумоча в итоговом зачете, юные футболисты из Стройкерамики были готовы отстаивать честь своей команды в последнем матче.

Кстати, именно в этот раз погода решила побаловать молодых спортсменов: было тепло и солнечно, в отличие от предыдущих состязаний, происходивших при холодной, пасмурной и ветреной погоде.

Для того, чтобы судейство было максимально беспристрастным, в качестве судьи был приглашен житель Курумоча Иван Шубин. Он имеет квалификацию судьи детских и взрослых футбольных матчей, и все время тщательно следил за соблюдением правил.

К сожалению, несмотря на поддержку родителей и активную помощь тренера Дмитрия Попкова, юные футболисты из Стройкерамики не смогли одолеть соперника. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу спортсменов из Курумоча.

Все игроки команды-победителя — Арсений Сахно, Тихон Михайлов, Кирилл Твердохлеб, Даниил Воробьев, Денис Бычков, Максим Куц, Захар Мудраков, Даниил Леонов, Георгий Тыганов, Иван Авдошин — получили от организатора футбольные мячи. Капитану команды, восьмилетнему Захару Мудракову, кстати, одному из лучших игроков турнира, вручили сертификат на сумму 15 тыс. рублей, который можно использовать для покупки в фирменном магазине предприятия керамогранитной плитки. Кстати, отпечатан сертификат тоже был на плитке, и выглядел очень красиво.

Не осталась без поддержки и команда поселка Стройкерамика — юные футболисты получили почетные грамоты, и тоже 12 мячей. Дети тут же вытащили их из подарочного пакета и принялись играть. Нет сомнений, что призы порадовали спортсменов и помогут им в тренировках.

После матча спортсмены, их родители и тренеры вместе обсуждали итоги турнира, делились впечатлениями. Конечно же, юные футболисты готовы к новым свершениям.

"Несмотря на поражение, бутсы на гвоздь вешать не собираюсь", — заверил нападающий команды поселка Стройкерамика Саша Ильин.

Впереди у обеих команд — серьезный разбор итогов турнира и работа над ошибками. Об этом заявил, в частности, тренер команды Курумоча Андрей Макарихин, который подчеркнул, что несмотря на победу, тактических и технических ошибок было допущено немало, и все они в ближайшее время будут устранены. А вот раскрывать секрет успеха своей команды он не стал, заметив лишь, что главное — это постоянные тренировки, а также очень важна соревновательная практика.

"Очень благодарю завод "Самарский Стройфарфор" и лично генерального директора Павла Мисюлю за организацию такого турнира", — улыбается тренер.

"Мне очень нравится, как все организовано, дети в восторге, — сказал судья Иван Шубин. — Спасибо заводу за этот турнир, и, конечно, хотелось бы, чтобы в будущем для детей Волжского района еще не раз устраивали спортивные мероприятия. Для них это очень важно".