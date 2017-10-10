Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве во вторник, 10 октября, подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.

Программа вакцинопрофилактики, инициированная Союзом машиностроителей России и НПО "Микроген", охватит работников предприятий высокотехнологичной промышленности и ОПК в 17 регионах страны, в том числе в Самарской области.

Напомним, грипп совместно с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в структуре заболеваемости инфекционными болезнями составляют 95%. Сотрудники большинства промышленных предприятий не входят в так называемые группы риска и не могут быть привиты в рамках национального календаря профилактических прививок.

Корпоративные же программы вакцинопрофилактики существуют не во всех холдингах и корпорациях. В итоге работники промышленных производств оказываются не привиты против гриппа и подвергаются угрозе заражения в период эпидемии.

"Все, что касается с гриппа и его вакцинопрофилактики, напрямую связано с ФМБА России. Грипп давно признан инфекцией, угрожающей здоровью и жизни людей. Поэтому более чем 20 лет назад институту иммунологии ФМБА России было дано поручение разработать современную вакцину от этого опасного заболевания, что и было выполнено. Сегодня мы имеем в своем активе эффективную и безопасную вакцину, которой с удовольствием прививаются не только в России, но и в мире — в настоящий момент на базе института вакцин и сывороток ФМБА России создано первое совместное предприятие по производству вакцин, работающее на страны Латинской Америки. Соглашение, которое мы сегодня подписываем — это очень хороший знак, говорящий о глубоком понимании Союзом машиностроителей России важности вакцинопрофилактики в деле сохранения здоровья сотрудников. Мы в свою очередь всегда готовы идти навстречу и помогать, как поставкой вакцин, так и организацией прививочного процесса", — сказал руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

"На безвозмездной основе мы передаем в региональные медицинские организации, уполномоченные ФМБА России на проведение вакцинации, более 30 тыс. доз отечественной вакцины против гриппа "Совигрипп", разработанной членом СоюзМаш России, национальным производителем иммунобиологических препаратов в России НПО "Микроген". Вакцина хорошо переносится организмом человека и формирует стойкий иммунитет в течение полугода после прививки", — отметил первый вице-президент Союза Владимир Гутенев.

Болеть гриппом — не выгодно: ежегодные пандемии наносят серьезный ущерб не только здоровью человека, но и экономике страны. Тому, кто не прививался, приходится тратить значительные суммы денег на лекарственные препараты. При этом эффективность промышленного производства в стране во время эпидемий значительно снижается. Именно поэтому в рамках Соглашения с ФМБА России Союз взял на себя обязательства по расширению безвозмездной практики проведения иммунопрофилактики против гриппа в промышленном сообществе", — резюмировал Владимир Гутенев.