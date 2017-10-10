Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве во вторник, 10 октября, подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.
Программа вакцинопрофилактики, инициированная Союзом машиностроителей России и НПО "Микроген", охватит работников предприятий высокотехнологичной промышленности и ОПК в 17 регионах страны, в том числе в Самарской области.
Напомним, грипп совместно с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в структуре заболеваемости инфекционными болезнями составляют 95%. Сотрудники большинства промышленных предприятий не входят в так называемые группы риска и не могут быть привиты в рамках национального календаря профилактических прививок.
Корпоративные же программы вакцинопрофилактики существуют не во всех холдингах и корпорациях. В итоге работники промышленных производств оказываются не привиты против гриппа и подвергаются угрозе заражения в период эпидемии.
"Все, что касается с гриппа и его вакцинопрофилактики, напрямую связано с ФМБА России. Грипп давно признан инфекцией, угрожающей здоровью и жизни людей. Поэтому более чем 20 лет назад институту иммунологии ФМБА России было дано поручение разработать современную вакцину от этого опасного заболевания, что и было выполнено. Сегодня мы имеем в своем активе эффективную и безопасную вакцину, которой с удовольствием прививаются не только в России, но и в мире — в настоящий момент на базе института вакцин и сывороток ФМБА России создано первое совместное предприятие по производству вакцин, работающее на страны Латинской Америки. Соглашение, которое мы сегодня подписываем — это очень хороший знак, говорящий о глубоком понимании Союзом машиностроителей России важности вакцинопрофилактики в деле сохранения здоровья сотрудников. Мы в свою очередь всегда готовы идти навстречу и помогать, как поставкой вакцин, так и организацией прививочного процесса", — сказал руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.
"На безвозмездной основе мы передаем в региональные медицинские организации, уполномоченные ФМБА России на проведение вакцинации, более 30 тыс. доз отечественной вакцины против гриппа "Совигрипп", разработанной членом СоюзМаш России, национальным производителем иммунобиологических препаратов в России НПО "Микроген". Вакцина хорошо переносится организмом человека и формирует стойкий иммунитет в течение полугода после прививки", — отметил первый вице-президент Союза Владимир Гутенев.
Болеть гриппом — не выгодно: ежегодные пандемии наносят серьезный ущерб не только здоровью человека, но и экономике страны. Тому, кто не прививался, приходится тратить значительные суммы денег на лекарственные препараты. При этом эффективность промышленного производства в стране во время эпидемий значительно снижается. Именно поэтому в рамках Соглашения с ФМБА России Союз взял на себя обязательства по расширению безвозмездной практики проведения иммунопрофилактики против гриппа в промышленном сообществе", — резюмировал Владимир Гутенев.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!