В Самаре на ул. Советской Армии тушат сараи

Во вторник, 10 октября, в 14:16, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев на ул. Советской Армии, ниже перекрестка с ул. Ново-Садовой в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 120 кв. м. Сейчас тушение продолжается. Данных о пострадавших нет.