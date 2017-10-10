Южный мост планируют открыть на следующей неделе

Во вторник, 10 октября, депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора". До открытия здесь полноценного движения остаются считанные дни.

По словам представителя контролирующей организации, директора МБУ "Дорожное хозяйство" Сергея Курносова, в ближайшее время планируется полностью открыть движение в обе стороны, если позволят погодные условия.

На сегодняшний день работы практически завершены, за исключением одного участка, где осталось уложить верхний слой асфальтобетона и установить часть барьерного ограждения.

"Радует то, что сроки ремонта были существенно сокращены, — отметила заместитель председателя городской думы, руководитель фракции "Единой России" Татьяна Братчикова. — Этот объект имеет огромное значение для жителей города. Как сегодня нам рассказал подрядчик, если не помешают погодные условия, мы сможем уже на следующей неделе открыть для движения все четыре полосы. Но в любом случае это произойдет до конца октября".

Напомним, что контрактом предусматривалось закончить работы во втором квартале 2018 года. Ремонт начался в апреле этого года. Общая стоимость работ по двум объектам — Южному мосту и путепроводу "Аврора" — составила 524 млн рублей, а их суммарная протяженность — 1200 м. Заказчик — департамент городского хозяйства и экологии Самары. Срок гарантии — пять лет.

Мостовой комплекс "Южный" построили в 1974 году и с тех пор ремонтировали только покрытие проезжей части. Отсутствие необходимых работ привело к тому, что в декабре прошлого года один из деформационных швов на Южном мосту частично разрушился.

Как рассказал заместитель генерального директора ПСК "Волга" Роман Кокошников, сегодня здесь заменены ограждения, опоры освещения, обновлено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуаре, а самое главное, герметизированы деформационные швы.

Работы были организованы в две смены, сократить сроки ремонта удалось благодаря тому, что объект не разбивали на несколько участков, как планировалось изначально, а реконструировали сразу всю половину мостового перехода.

Депутаты поинтересовались, насколько прочное ограждение установлено на мосту. Подрядчик заверил, что оно соответствует всем СНИПам и удержит любую машину. Сергей Курносов рассказал, что контроль качества производился на всех этапах работ. МБУ "Дорожное хозяйство" располагает собственной строительной лабораторией, которая проводила отбор кернов, испытания асфальтобетона.

"Здесь сделали нормальный тротуар, мост стал более безопасным для пешеходов, — отметил депутат Юрий Левин. — Я думаю, и автомобилисты ощутят, когда он заработает в полную силу. Возрастет скорость движения, и мы хотя бы отчасти избавимся от бесконечных пробок, которые постоянно здесь присутствуют".